Mondiali 2030: Argentina, Uruguay, Paraguay e Cile si candidano

L’Argentina, detentrice della Coppa del Mondo, ha ufficialmente confermato una candidatura congiunta insieme a Uruguay, Paraguay e Cile per ospitare l’edizione 2030 del torneo. Una candidatura da Argentina e Uruguay era stata inizialmente annunciata nel 2017, ma da allora si è ampliata. L’Uruguay ha ospitato la Coppa del Mondo inaugurale nel 1930 e, in caso di successo, accoglierebbe il mondiale per la sua edizione del centenario. Parlando della conferma della candidatura a quattro, il presidente della Federcalcio argentina Claudio Tapia ha espresso le sue speranze di riportare il torneo nel continente in cui si è svolto per la prima volta. “Abbiamo la possibilità di ospitare questa Coppa del Mondo”, ha detto. “Ha la storia, l’essenza, la passione con cui noi sudamericani viviamo il calcio. Oggi è un giorno molto importante per la storia di questi quattro paesi, di queste quattro federazioni che tempo fa iniziarono con un sogno. Sappiamo che si tratta di un impegno molto grande e che dobbiamo dimostrare al mondo che Argentina, Uruguay, Paraguay e Cile sono all’altezza di ospitare i Mondiali del 2030”. Il presidente della Conmebol Alejandro Dominguez ha fatto eco a questi sentimenti, aggiungendo: “Oggi abbiamo una squadra, e crediamo nella sua grandezza. Siamo convinti che la Fifa abbia l’obbligo di onorare la memoria di chi ci ha preceduto e ha reso possibile la prima Coppa del Mondo“. C’è ancora spazio per la candidatura per essere sostenuta da una quinta nazione, con il presidente dell’Argentina Alberto Fernandez che aggiunge che spera di vedere anche la Bolivia ospitare le partite. “Questa candidatura proviene dall’intero continente”, ha twittato. “Per questo motivo, vorrei e proporrò che il nostro fratello, la Bolivia, faccia parte di questo sogno”.