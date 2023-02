Fiorentina, Commisso: “Senza di me non si sarebbe rifatto il Franchi”

“Spero di portare a far allenare al nuovo centro sportivo la prima squadra della Fiorentina a maggio-giugno, sarebbe importantissimo. Una mia impronta quando andrò via? È il nuovo centro sportivo e anche il rifacimento dello stadio Artemio Franchi: anche se metterò i soldi, se la mia società non si fosse fatta avanti su questo fronte lo stadio nuovo non si sarebbe fatto”. Così il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, a margine di un evento a Palazzo Vecchio.