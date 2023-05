Mondiali 2026, ecco logo e slogan: “We Are 26”

I Mondiali di calcio del 2026, in programma tra Stati Uniti, Canada e Messico, si mostrano per la prima volta al grande pubblico. Nell’iconico Osservatorio Griffith di Los Angeles è stato dato il simbolico calcio d’inizio alla rassegna iridata, la prima di sempre a 48 squadre. “Non sarà solo il più grande Mondiale di sempre, sarà qualcosa che andrà oltre ogni immaginazione”, le parole di Gianni Infantino, presidente della Fifa, che assieme a Ronaldo il Fenomeno ha lanciato il logo ufficiale della manifestazione e lo slogan, “We Are 26”. Nella campagna di promozione appaiono i ritratti di volti e luoghi che raccontano le storie uniche della Coppa del Mondo, dando un assaggio di quello che potranno aspettarsi i tifosi nel 2026. “Questo slogan è un grido di battaglia – ha detto ancora Infantino – Un momento in cui tre Paesi e un intero continente annunciano: ‘Siamo come una cosa sola e siamo pronti a dare il benvenuto al mondo intero e a offrire il più grande, bello e inclusivo torneo di sempre“. Alla cerimonia presente anche una vecchi conoscenza del calcio italiano, Alexi Lalas, ex nazionale Usae giocatore del Padova. Sono 16 le città ospitanti e le 48 nazionali qualificate saranno impegnate in gironi da 4, con le migliori 32 che daranno poi vita alla fase a eliminazione diretta fino alla finalissima del 19 luglio 2026.