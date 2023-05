Nick Kyrgios, niente Roland Garros: ferito al piede dopo una rapina

L’assenza di Nick Kyrgios al Roland Garros non è legata ad un lento recupero dall’operazione al ginocchio, ma ad una ferita al piede riportata ad inizio mese in una rapina subita a casa della madre. Lo ha precisato Daniel Horsfall, agente del 28enne tennista australiano, in una intervista al Canberra Times in vista del torneo parigino. Secondo l’agente, Kyrgios si sarebbe procurato un taglio ad un piede in una disavventura a casa di sua madre. Secondo ricostruzioni della stampa locale, un rapinatore avrebbe puntato la pistola contro la donna e rubato la sua auto. Non è chiara invece la dinamica del taglio al piede. Si sa invece che Kyrgios è riuscito a chiamare la polizia e con un’app sul telefono ha aiutato i poliziotti a rintracciare la posizione del mezzo. Horsfall assicura che “l’intervento al ginocchio è andato bene e che la sua riabilitazione è stata fantastica”.