Highlights e gol Manchester City-Real Madrid 4-0: Champions League 2022/2023 (VIDEO)

di Giorgio Billone 208

Il video con gli highlights e i gol di Manchester City-Real Madrid 4-0, ritorno delle semifinali di Champions League 2022/2023. A Etihad dominio puro degli inglesi che con due gol di Bernardo Silva nel primo tempo e un autogol di Militao e il sigillo di Alvarez nella ripresa approdano in finale, dove sfideranno l’Inter in una partita per cuori forti. Delusione blancos, la stagione in questo modo è fallimentare. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida.

LE PAGELLE