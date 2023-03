Marocco, tre ‘italiani’ nella lista dei 30 convocati di Regragui

La Nazionale del Marocco torna in campo dopo l’incredibile Mondiale in Qatar, e lo farà in due amichevoli contro Brasile e Perù, rispettivamente programmate per il 25 marzo a Tanger e il 18 a Madrid. Nella lista dei convocati non c’è non c’è il trequartista del Milan, Brahim Diaz, che, come ha confermato lo stesso Regragui, ha chiesto una pausa di riflessione per decidere tra Marocco – Paese del padre – e la Spagna dove è nato. Secondo quanto sostiene il quotidiano AS, il giocatore ex Real Madrid potrebbe essere convocato dal ct spagnolo de la Fuente nei prossimi giorni. Sono tre i convocati del Marocco che militano in Italia: Sofyan Amrabat (Fiorentina), Abdelhamid Sabiri (Sampdoria) e Walid Cheddira (Bari).

Portieri: Yassine Bounou (Siviglia), Munir Mohamedi El Kajoui (Al Wehda), Ahmed Reda Tagnaouti (Wydad Casablanca), Mehdi Benabid (Fus de Rabat).

Difensori: Achraf Hakimi (Psg), Noussair Mazraoui (Bayern Monaco), Nayef Aguerd (West Ham), Ghanem Saiss (Besiktas), Achraf Dari (Brest), Jawad El Yamiq (Valladolid), Yahya Attiat Allah (Wydad Casablanca), Chadi Riad (Barcellona) Ayoub Amraoui (Nizza), Abdelkabir Abqar (Alaves).

Centrocampisti: Sofyan Amrabat (Fiorentina), Abdelhamid Sabiri (Sampdoria), Azzedine Ounahi (Marsiglia), Bilal El Khannouss (Genk), Imrane Louza (Watford), Benjamin Bouchouari (Saint Etienne), Yassine Kechta (Le Havre).

Attaccanti: Hakim Ziyech (Chelsea), Sofiane Boufal (Al Rayyan), Abdessamad Ezzalzouli (Osasuna), Zakaria Aboukhlal (Tolosa), Youssef En-Nesyri (Siviglia), Walid Cheddira (Bari), Abderrazak Hamed-Allah (Al-Ittihad), Anas Zaroury (Burnley), Ibrahim Salah (Rennes).