Psg, Renato Sanches non ha convinto e può partire in estate: stessa sorte per altri due giocatori

L’eliminazione dalla Champions League per mano del Bayern Monaco ha fatto venire a galla tutti i problemi del Psg, che ogni probabilità in estate deciderà di ricominciare da zero. Se l’addio di Cristophe Galtier e Luis Campos appare tutt’altro che utopistico, lo stesso discorso vale per alcuni giocatori arrivati a Parigi in estate. Tra quelli che non hanno convinto spicca il nome di Carlos Soler, ma anche quello di Hugo Ekitike. Neppure il rendimento di Fabian Ruiz è stato entusiasmante, ma per lui potrebbe esserci un’altra chance. Infine, secondo quanto riportato dall’Equipe, avrebbe le valigie in mano anche Renato Sanches, che in stagione ha collezionato appena 19 presenze e non è certo considerato imprescindibile per il progetto.