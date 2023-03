Malta-Italia, scatta la vendita dei biglietti: si parte da 22 euro, ci sono riduzioni

Scatta la vendita per i biglietti di Malta-Italia, match valido per le qualificazioni agli Europei del 2024, in programma domenica 26 marzo al ‘National Stadium’ di Ta’Qali (inizio ore 20.45). I tagliandi sono disponibili sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com, sarà possibile acquistarli fino alle ore 20 di giovedì 16 marzo. Il prezzo del biglietto intero per il settore ospiti è di 22 euro; per Under 12 e Over 60 è previsto un biglietto ridotto al costo di 11 euro.