Macedonia-Italia, Immobile: “Spalletti parla molto con i giocatori. La fascia mi riempie d’orgoglio”

“Spalletti? È molto disponibile come persona e come allenatore, è un tecnico che parla molto con i giocatori, gli piace molto il dialogo e questo per noi è importante visto che qui abbiamo meno tempo rispetto ai club. Sin dall’inizio ci ha fatto una bellissima impressione”. Lo ha detto il nuovo capitano azzurro Ciro Immobile alla vigilia della delicata gara di Skopje contro la Macedonia nelle qualificazioni a Euro2024. Sulla fascia al braccio: “Emozione e responsabilità sono grandissime – confessa a Sky – Un qualcosa che mi riempie di orgoglio e soddisfazione, significa che il lavoro che sto facendo nella mia carriera sta dando i suoi frutti, sia come calciatore che come uomo”.

Con Spalletti sarà chiamato “a far giocare la squadra, a tenere la linea alta per far inserire i centrocampisti e gli esterni, tutte cose importanti per far sì che tutta la squadra giri bene”. La Macedonia rievoca il ko di Palermo che negò il Mondiale agli azzurri “ma è l’avversario ideale, non per una questione di vendetta ma di ripartenza. Qualsiasi squadra avremo davanti dovremo dare filo da torcere”. Assenti Chiesa e Pellegrini: “Peccato ma gli infortuni fanno parte di questo gioco, io ne so qualcosa. Chi li sostituirà lo farà al massimo, il mister ci ha detto che siamo tutti indispensabili per il suo modo di vedere il calcio”, conclude Immobile.