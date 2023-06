Lutto in Scozia: è morto Craig Brown, lo storico Ct della nazionale

di Mattia Zucchiatti 48

Il calcio scozzese piange la scomparsa ad 82 anni di Craig Brown, lo storico ct della Tartan Army che ha collezionato 71 panchine della nazionale dal 1993 al 2001, centrando la qualificazione ai Mondiali del 1998 e agli Europei del 1996. Brown – il Ct più longevo della storia della Scozia – aveva giocato nel Dundee e nel Falkirk prima di iniziare la carriera da allenatore al Clyde, nel 1977. Dopo l’esperienza alla guida delle giovanili della Scozia, nel 1986 ha seguito Alex Ferguson nel suo staff ai mondiali del 1986 in Messico. Poi da assistente del ct Andy Roxburgh ha affrontato la fase finale dei mondiali in Italia del 1990 e degli Europei del 1992. Dopo gli anni da ct della Scozia, aveva allenato il Preston North End e il Motherwell prima di chiudere la carriera all’Aberdeen tra il 2010 e il 2013. “Un gentiluomo che amava la famiglia, gli amici e il calcio”, lo ha salutato il suo ultimo club in un comunicato. In una dichiarazione della sua famiglia si legge: “Craig è morto serenamente oggi nell’ospedale universitario di Ayr, circondato dall’affetto dei familiari stretti”.