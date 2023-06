‘L’Avversario’, Roberto Mancini si racconta su Rai3 nel nuovo format condotto da Tardelli

Il commissario tecnico della Nazionale Italiana, Roberto Mancini, sarà il prossimo ospite dell’ex centrocampista Marco Tardelli nel suo nuovo format ‘L’Avversario‘, contenuto originale prodotto da Rai Cultura e Stand by me, in onda lunedì 26 giugno in seconda serata su Rai3. Tra le frasi che hanno più colpito del ct c’è un “Tornerei indietro se potessi”. Nel corso della terza puntata verrà ricordato anche l’amico ed ex compagno di squadra Gianluca Vialli, scomparso ad inizio 2023. Il format ‘L’Avversario’ racconta la vita di grandi campioni dello sport attraverso gli innumerevoli ostacoli e avversità che hanno dovuto superare, sia in campo che fuori, nel loro cammino verso il successo.