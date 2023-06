Milan, Tonali vicino al Newcastle. La fidanzata su Instagram: “Con te sempre al tuo fianco”

Sandro Tonali, che ieri ha giocato per l’Italia ai Mondiali Under 21, è sempre più vicino al Newcastle. Per il centrocampista rossonero ci sono infatti sul piatto 80 milioni di euro ed è difficile non accettare in un’epoca in cui il calciomercato italiano fatica a tenere testa a quello dei campionati esteri e, in maniera particolare, a quello della Premier League. Giulia Pastore, da tempo compagna di Tonali, ha reagito alle voci di mercato e ad un possibile trasferimento del fidanzato in Premier con un messaggio di sostegno. “Sempre al tuo fianco” ha scritto, postando la foto di Sandro in Nazionale. Osservando il profilo Instagram della giovane donna si nota come abbia deciso di togliere la possibilità di commentare i post e le foto, il che è accaduto proprio dopo la semifinale di ritorno tra Inter e Milan. Sotto l’ultimo post con commenti liberi, però, diversi tifosi milanisti hanno reagito male all’idea che Tonali lasci il Milan e in queste ore glielo hanno fatto sapere, chiedendole addirittura di cancellare le foto nelle quali lei indossa la maglia rossonera.