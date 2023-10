Coppa di Olanda: Lisse-Dordrecht, Noordwijk-Den Haag e Quick Boys-Breda interrotte per maltempo

Lisse-Dordrecth, Noordwijk-Den Haag e Quick Boys-Breda sono state interrotte nel giro di pochi minuti per maltempo. Situazione meteo complessa in Olanda, dove si stanno disputando le sfide valide per la Coppa nazionale, e così quando eravamo giunti a metà secondo tempo circa, le tre partite in questione si sono arrestate a causa di una bufera che si è abbattuta in diverse zone dei Paesi Bassi. Da capire se le sfide potranno ricominciare stasera.