Juventus, infortunio per Danilo con il Brasile: “Conosco il mio corpo, ho capito di essermi fatto male”

Brutte notizie per la Juventus, che deve fare i conti con l’infortunio rimediato in nazionale dal suo capitano Danilo. Nel corso della sfida tra Brasile e Venezuela, il capitano dei bianconeri si è infatti fermato a causa di un problema al flessore della coscia sinistra. Costretto a lasciare il terreno di gioco al 42′, a fine partita ha spiegato: “Conosco il mio corpo, appena è successo ho capito che mi ero fatto male. Non ci sarò contro l’Uruguay“.

AGGIORNAMENTO: Danilo non sarà a disposizione per la gara contro l’Uruguay e farà rientro in Italia in anticipo. Confermato il problema al flessore della coscia sinistra: sarà valutato dallo staff medico della Juventus.