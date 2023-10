LIVE – Monaco-Virtus Bologna 59-83, Eurolega 2023/2024 basket: RISULTATO in DIRETTA

Il live in diretta di Monaco-Virtus Bologna, sfida valida come 2^ giornata dell’Eurolega 2023/2024 di basket. A sfidarsi sono due squadre che hanno perso all’esordio, anche se entrambe con distacchi ridotti. I francesi, infatti, hanno perso per 70-65 in trasferta contro il Valencia, mentre le Vu Nere sono state sorprese per 79-82 in casa contro lo Zalgiris Kaunas. La palla a due è fissata alle ore 19:00 di venerdì 13 ottobre, con Sportface che vi fornirà un live aggiornato in tempo reale.

MONACO-VIRTUS BOLOGNA 59-83

10′ – Finisce così, 59-83!

8′ – Cerca di richiudere il gap la squadra di Monaco, ma il Bologna allunga, 55-81

7′ – Altri punti bolognesi, 52-79

6′ – Time out Monaco

5′ – Allunga il Bologna, che si porta sul 52-77

4′ – Doppio per il Monaco, 52-74

2′ – Due punti per il Virtus, 50-74

1′ – Si riparte, 50-72

FINE TERZO QUARTO

10′ – Il tabellone segna 48-70

9′ – Il Monaco non riesce a reagire agli attacchi

7′ – Reazione del Monaco, tripla che porta la squadra sul 45-67

6′ – Virtus devastante, 42-67!

5′ – Ancora vantaggio Virtus, 41-61

4′ – Motejunas esce con la faccia sanguinante dopo una caduta

3′ – Si riparte, 40-54

2′ – Time out per il Monaco

2′ – Segue l’undicesima tripla della Virtus, 38-51

2′ – Riallunga il Bologna, 38-51

1′ – Altri due punti per il Monaco, 37-48

1′ – Si riparte con una reazione del Monaco, 35-48

FINE SECONDO QUARTO

10′ – Tripla del Bologna, 33-48

10′ – Tiri liberi per il Bologna, che però non trova il canestro

10′ – Cerca la rimonta il Monaco, 32-45

9′ – Il Monaco conquista quattro punti, 30-45, time out Monaco

8′ – Altra tripla del Virtus, 26-45

8′ – Time out per il Monaco

7′ – Tiro libero seguito da una tripla per il Bologna, 26-42

6′ – Si mantiene in vantaggio la Virtus, 26-38

5′ – Altra tripla del Bologna! 20-33

4′ – Tiri liberi per il Monaco, 20-30

3′ – Tripla della Virtus, 19-30

3′ – Due punti per il Monaco, 19-27

2′ – Due punti per entrambe le squadre, 17-27

1′ – Si riparte con due punti della Virtus

FINE PRIMO QUARTO

10′ – Crolla la difesa del Monaco, 15-23

9′ – Attacco importante per la Virtus, che si porta sul 15-21

8′ – Di nuovo vantaggio Virtus, 11-16

7′ – Tripla per il Monaco, 11-14

6′ – Cerca di rispondere il Monaco, ma il Bologna rimane in attacco, 9-14

5′ – Ancora tripla del Bologna, 7-12, time out Monaco

5′ – Tripla bolognese, ma il Monaco risponde con un tiro da due, 7-9

4′ – Belinelli ai tiri liberi, 5-6

3′ – Tripla per il Monaco, 5-4

2′ – Altri due punti per il Bologna, 2-4

1′ – Pareggio Monaco, 2-2

1′ – Primi punti per il Bologna, 0-2

1′: Si comincia!

18.55 – Pochi minuti all’inizio della partita!

