Incidente Immobile, denunce incrociate tra l’autista del tram e l’attaccante

Non si chiude la vicenda legata all’incidente avvenuto lo scorso 16 aprile in piazza delle Cinque Giornate tra il suv dell’attaccante della Lazio Ciro Immobile e il tram della linea 19. Come ha anticipato il Messaggero, l’autista del mezzo pubblico ha denunciato il calciatore biancoceleste per lesioni stradali. Ciro, per tutelarsi, ha fatto lo stesso. L’avvocato di Immobile, Erdis Doraci, ai microfoni del Corriere della Sera ha fatto infatti sapere che “Ciro ha saputo di essere stato denunciato nella serata di domenica ed era sorpreso vista la prognosi di soli 7 giorni. Il macchinista non ha mai risposto al telegramma che Ciro gli aveva mandato, l’atteggiamento ci era sembrato sospetto ed anche per questo, ma soprattutto per tutelare i diritti di tutti, abbiamo deciso anche noi di denunciarlo. Così le indagini della magistratura verranno svolte in tutte le direzioni”. Secondo il quotidiano, è probabile che si arrivi a un accordo reciproco e che le querele vengano revocate.