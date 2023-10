Italia-Ucraina per il secondo posto: le combinazioni a tre giornate dalla fine

L’Italia vede più da vicino Euro 2024. La Nazionale di Luciano Spalletti fa il suo, batte Malta al San Nicola di Bari e, a tre giornate dalla fine, è al secondo posto del girone con una partita in meno rispetto all’Ucraina. Berardi e compagni infatti dovranno giocare martedì a Wembley nel match contro l’Inghilterra e poi, a novembre, ospiteranno la Macedonia del Nord prima di volare a Leverkusen per incontrare l’Ucraina in campo neutro. Andiamo a vedere la situazione aggiornata del girone con la classifica, le prossime partite e le combinazioni.

LA CLASSIFICA DEL GIRONE DELL’ITALIA

Inghilterra 13*

Italia 10*

Ucraina 10

Macedonia 7

Malta 0

*una partita in meno

IL CALENDARIO DELLE PROSSIME PARTITE

Martedì 17 ottobre – Inghilterra-Italia e Malta-Ucraina

Venerdì 17 novembre – Italia-Macedonia

Lunedì 20 novembre – Ucraina-Italia

LE COMBINAZIONI

All’Italia mancano quattro punti per l’aritmetica qualificazione, a patto che almeno uno di questi quattro arrivi contro l’Ucraina all’ultima giornata. In tal caso l’Italia finirebbe a quota 14 e l’Ucraina, al massimo, potrebbe finire anch’essa a 14 punti in virtù della probabile vittoria contro Malta e nell’ipotetico pareggio all’ultima contro gli azzurri. In quel caso, a pari punti, sarebbe l’Italia a qualificarsi visto che avrebbe gli scontri diretti a suo favore (vittoria a Milano e pareggio a Leverkusen). Per arrivare all’ultima giornata con la qualificazione già archiviata l’Italia dovrebbe fare sei punti con Inghilterra e Macedonia e l’Ucraina dovrebbe non vincere contro Malta. Un incastro poco probabile. Ed è per questo che gli azzurri, quasi sicuramente, si giocheranno il match decisivo contro l’Ucraina il 20 di novembre. E sarà fondamentale arrivarci con due risultati su tre a disposizione, quindi avendo almeno 13 punti in classifica (bisogna vincere una partita tra Inghilterra e Macedonia). Tredici, quattordici o sedici punti, a quel punto, poco fa differenza visto che servirà comunque fare un punto con gli ucraini per blindare l’accesso ad Euro 2024.