Basket, Serie A1 2023/2024: prima vittoria per Sassari, Pesaro batte Brindisi in trasferta

In campo la Serie A di basket con la terza giornata della stagione 2023/2024.

RISULTATI E CLASSIFICHE

Sassari batte 80-76 Treviso al termine di una sfida punto a punto sin dal primo quarto di gioco. Sempre avanti i sardi dall’inizio del secondo tempo fino al finale, in cui gli ospiti hanno la palla del pareggio ma sciupano l’occasione subendo il terzo ko il tre partite di campionato. Ottimo apporto dalla panchina per coach Bucchi con i 18 punti di Tyree e i 13 con 5 rimbalzi di Gombauld. Non bastano a Treviso i 18 punti di Bowman e i 14 con 4 rimbalzi e 4 assist di Booker per evitare la sconfitta. Prima vittoria per Sassari, che nella prossima giornata, dopo la sfida a Stettino in Champions League il 17 ottobre alle 18:30, sarà impegnata a Bologna contro la Virtus il 22 ottobre alle 20. Treviso andrà a caccia del primo successo contro Venezia in casa il 22 ottobre alle 17:00. Arriva la prima vittoria anche per Pesaro, che batte 81-68 Brindisi in trasferta. Match dominato dalla squadra di Buscaglia, che dopo essere andata sotto 4-0 in apertura di incontro va avanti sul 15-6 mantenendo un margine di dieci lunghezze per tutta la partita. Grande prova di Bamforth con 21 punti 5 rimbalzi e 3 assist. Bene anche Bluiett con 16 punti 5 rimbalzi e 2 assist. Ottimo apporto dalla panchina di Tambone con 16 punti. Non bastano a Brindisi i 16 con 6 rimbalzi di Morris per evitare il terzo ko in tre partite. Nella prossima giornata Pesaro ospiterà Scafati il 22 ottobre alle 18:30, mentre la squadra di Corbani, dopo l’impegno in Europe Cup il 18 ottobre alle 20:30 contro Zaragoza, andrà in trasferta a Napoli il 22 ottobre alle 17:30.