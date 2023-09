Italia-Ucraina, San Siro non risparmia Donnarumma: fischi per il portiere azzurro

Il pubblico di San Siro non risparmia Gianluigi Donnarumma. Il portiere della Nazionale, confermato tra i pali in Italia-Ucraina da Spalletti e capitano nonostante l’incertezza con la Macedonia del Nord, è stato preso di mira dagli spettatori sin dall’ingresso in campo nel riscaldamento. Fischi diventati ancor più rumorosi alla lettura delle formazioni, al netto di pochi applausi, tanto da ricoprire il suo cognome dopo l’input dello speaker. Una situazione che non è migliorata con il fischio d’inizio del match: ancora fischi per l’estremo difensore azzurro ex Milan ai primi tocchi con i piedi della partita.