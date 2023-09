Euro2024: applausi a San Siro durante l’inno dell’Ucraina

Italia e Ucraina si incontrano a San Siro, durante una partita valevole per la qualificazione ai prossimi Europei 2024. Durante l’inno nazionale ucraino, i tifosi sugli spalti hanno fatto sentire il proprio sostegno alla popolazione, con un lungo scroscio d’applausi. Prima del calcio d’inizio, Italia e Ucraina si sono unite in un minuto di silenzio per le vittime del terremoto in Marocco e l’alluvione in Libia.