Italia-Ucraina, Capello: “Ottima prova, adesso si può solo crescere”

Ai microfoni dell’AdnKronos, Fabio Capello ha commentato la vittoria dell’Italia ai danni dell’Ucraina nella sfida valevole per le qualificazioni ai prossimi Europei: “Ottima prova da parte di tutti, mi è piaciuta tanto la squadra. Mi sento di dire che siamo sulla strada giusta, ma volendo trovare un neo dovevamo segnare di più visto quanto abbiamo creato“. Non potevano poi mancare parole al miele per il ct Spalletti per il goleador Frattesi: “Il mister non ha sbagliato nulla e ha letto bene la partita. Sono felice anche per Frattesi. Tempo fa gli avevo consegnato il premio Bulgarelli come miglior giovane e oggi è diventato un centrocampista di alto livello“. Infine, in ottica qualificazione: “D’ora in avanti i ragazzi potranno solo crescere perché sanno di essere una squadra. Si tratta di un successo molto importante per il morale“.