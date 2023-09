Barcellona, Deco si presenta da nuovo Ds: “Tutti avremmo voluto Messi, ma non è stato possibile”

“Messi è un amico. Gli voglio molto bene. Adesso gli parlo meno, perché è lontano. Tutti avremmo voluto avere Leo ma non è stato possibile per situazioni che già conosciamo. È il miglior calciatore nella storia del club. Lo vedo felice e divertirsi all’Inter Miami. Come tifoso del Barcellona e tifoso di Leo gli auguro il meglio”. Lo ha detto il nuovo direttore sportivo del Barcellona, Anderson Luís de Souza, meglio noto come Deco, nel corso della sua conferenza stampa di presentazione. Davanti al presidente Laporta e a Bojan Krkic (anche lui al ritorno in dirigenza), l’ex calciatore ha toccato diversi temi. Tra cui Lamine Yamal, 16enne, più giovane esordiente della storia della nazionale spagnola: “È un giocatore che ci ha sorpreso. È un ragazzino che ha i piedi per terra. Ha una qualità diversa. Abbiamo diversi giovani protagonisti. L’allenatore sa già come gestirlo. Dalla società lo sosterremo perché continui a crescere”. E sugli ultimi arrivi sul mercato: “Né Cancelo né Joao Félix hanno un’opzione di riscatto. Si tratta di un semplice trasferimento di un anno. Se faranno bene proveremo a trattenerli, ma per ora è un trasferimento”.