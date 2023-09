Italia-Ucraina 2-1, Scalvini: “C’è stata la mentalità giusta per voltare pagina”

“C’era un po’ di rammarico per non aver vinto contro la Macedonia, ma oggi c’è stato lo spirito giusto e la mentalità per voltare subito pagina. Spalletti chiedeva a noi centrali di stare sia in anticipo che in copertura. Le marcature preventive sono importanti, non solo per non prendere contropiedi ma anche per essere subito in attacco“. Lo ha detto alla Rai il difensore azzurro Giorgio Scalvini dopo la vittoria dell’Italia per 2-1 sull’Ucraina nel match di qualificazione agli Europei del 2024.