Italia-Ucraina, Raspadori: “Abbiamo dato tutto quello che avevamo”

L’attaccante azzurro Giacomo Raspadori commenta la vittoria dell’Italia per 2-1 contro l’Ucraina: “Abbiamo avuto diverse situazioni per chiuderla, non ci siamo riusciti ma abbiamo fatto una bellissima prestazione. Ci serviva una gara di spirito e di personalità e penso si sia vista. L’importanza di questa partita la conoscevamo, abbiamo tirato fuori tutto quel che avevamo dentro. San Siro? È una fortuna per noi giocare in questo stadio, è un privilegio e dobbiamo fare di tutto per onorarlo”.