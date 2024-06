Italia U21 pronta al torneo Revello, Nunziata: “Non sarà facile”

La Nazionale Italiana U21 mette in pausa il suo cammino nelle qualificazione verso l’Europeo di categoria previsto nel 2025 per prendere parte al Torneo Maurice Revello. Gli azzurrini tornano a partecipare a questa manifestazione a 13 anni di distanza dall’ultima volta e sono collocati nel girone B insieme a Ucraina, Giappone, Indonesia e Panama. La gara d’esordio dell’Italia è prevista martedì pomeriggio contro il Giappone ad Aubagne e, in vista di questo appuntamento, il commissario tecnico Carmine Nunziata ha parlato in conferenza stampa. L’allenatore ha spiegato le ragioni dietro le scelte sulle convocazioni: “Abbiamo ritenuto, visto il periodo particolare, di fare decidere ai ragazzi se partecipare a questo torneo. Alcuni sono reduci da stagioni intense, altri da infortuni. Si è lasciata a loro la liberà di scelta per andare in contro a giocatori e società. Comunque i ragazzi che vengono fanno tutti parte della griglia dell’Italia Under 21. Non è facile preparare un torneo del genere, molti ragazzi nuovi dovranno essere inseriti e valutati in un allenamento. Dovranno capire dei concetti che poi vedremo in campo. Questa è la difficoltà più grande“.

Nunziata, dunque, ha intenzione di sfruttare questa occasione per mettere alla prova altri ragazzi anche in ottica qualificazioni agli Europei 2025, che riprenderanno a settembre: “Questo torneo mi darà l’opportunità di valutare altri ragazzi, a settembre non si sa come saremo messi per le qualificazioni. Sarebbe una cosa positiva avere altri giocatori da andare a prendere“. Il ct crede nei ragazzi che ha scelto e ritiene che possano fare un percorso importante: “Sicuramente sono tutti ragazzi che potrebbero fare anche un ulteriore step in avanti, nonostante siano molto giovani. Questa sarà un’esperienza in campo internazionale anche per loro. Rispetto agli anni passati hanno giocato molto e si sono messi in mostra, è fondamentale avere ragazzi in buona condizione fisica“, ha concluso Nunziata.