Italia U20, Desplanches: “Abbiamo dimostrato che i giovani forti, nel nostro Paese, ci sono”

Il portiere della Nazionale Italiana U20, Sebastiano Desplanches, a margine dell’incontro con il presidente Figc, Gabriele Gravina, ha parlato del grande cammino della squadra nel Mondiale in Argentina: “Abbiamo dimostrato che i giovani forti, in Italia, ci sono. Abbiamo giocato con Brasile e Inghilterra, nazioni che credono molto nei giovani e abbiamo dimostrato di potercela giocare. Bisogna credere di più nei giovani e non aspettare troppi anni di gavetta, bisogna rischiare e buttarci dentro prima”.

“Siamo consapevoli di aver raggiunto un risultato storico e di aver giocato un grande torneo, siamo contenti anche se perdere in finale fa molto male. – ha aggiunto l’estremo difensore – Torniamo a casa con un argento che rappresenta un grande traguardo. Siamo un gruppo molto unito, è stato un bellissimo viaggio e un’esperienza che rimarrà in modo indelebile dentro di noi. Sapevamo di poter arrivare in fondo e siamo partiti con quell’obiettivo”.

Sul futuro: “Abbiamo dimostrato di essere una squadra fortissima, con molte potenzialità. Spero che avremo occasioni in futuro. Il premio di miglior portiere? Un’emozione fantastica nonostante la delusione persa, spero possa essere un trampolino per la mia carriera, intanto mi ripaga dei tanti sacrifici di questi anni”.