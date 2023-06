Italia U20, Baldanzi: “Fatta la storia, ma avremmo voluto l’oro”

“È stata una spedizione fantastica, con un gruppo molto bello e forte. Abbiamo fatto storia, siamo orgogliosi; avremmo voluto una medaglia diversa ma siamo contenti per il percorso fatto”. Così Tommaso Baldanzi, trequartista dell’Empoli, a margine dell’incontro tra il presidente della Figc, Gabriele Gravina, e la Nazionale Under 20, seconda classificata al mondiale in Argentina. “Il calcio giovanile in Italia ha molti giovani forti, dobbiamo cercare di migliorarci ma chi è bravo secondo me uscirà fuori” prosegue. Poi sul suo percorso: “La Serie A ti dà molta esperienza, ringrazio l’Empoli che mi ha fatto vivere questa stagione e 13 anni fantastici. Il futuro? Non saprei, ora staccherò un po’ questo mesetto per ripartire poi penserò a tutto il resto”, conclude.