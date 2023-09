Italia, Spalletti al lavoro a Coverciano in attesa dei primi calciatori azzurri

Il nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana, Luciano Spalletti, ha trascorso la domenica a Coverciano in attesa dell’arrivo dei primi giocatori convocati. Dopo la conferenza stampa di ieri l’ex allenatore del Napoli ha deciso di restare con i suoi collaboratori per preparare nel miglior modo possibile le sfide del 9 settembre contro la Macedonia del Nord a Skopje e a quella contro l’Ucraina allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Spalletti ha pranzato al centro federale insieme al suo staff, che vede tra i presenti anche gli storici collaboratori Marco Domenichini e Daniele Baldini. I primi calciatori dovrebbero arrivare tra le 18 e le 20, per poi cenare insieme al neo-ct. Il resto dei convocati, invece, si recherà domani a Coverciano.