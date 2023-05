Italia agli ottavi dei Mondiali Under 20 2023: data, avversaria, canale, orario, diretta tv e streaming

L’Italia si è qualificata agli ottavi di finale dei Mondiali Under 20 2023: ecco le informazioni su data, canale, prossima avversaria, orario, diretta tv e streaming del prossimo match degli azzurrini. La squadra di Nunziata ha concluso la fase a gironi a 6 punti (vittorie contro Brasile e Repubblica Dominicana, sconfitta contro Nigeria), passando come seconda e proseguendo il suo cammino. La sua prossima avversaria sarà la prima classificata del gruppo E, con ogni probabilità l’Inghilterra, anche se manca l’ultima giornata della fase a gironi. Il match è in programma alle ore 23.00 di mercoledì 31 maggio, diretta tv su Rai Sport, diretta streaming su Rai Play, diretta testuale su Sportface.