Inter, selezionati 15mila abbonati e soci per la finale di Champions: biglietti disponibili da lunedì

L’Inter ha inviato una mail ai fortunati tifosi che potranno sostenere la squadra allo stadio Ataturk di Istanbul per la finale di Champions League contro il Manchester City. “Siamo felici di confermarti che risulti tra i tifosi piu’ fedeli che riceveranno quindi un codice per acquistare un biglietto. All’interno della email, oltre al codice, saranno inserite anche le istruzioni per l’acquisto” si legge.

Il club nerazzurro ha infatti deciso di premiare circa 15mila tifosi, abbonati a San Siro o soci degli Inter Club da almeno tre anni, comunicando loro che tra lunedì 29 e martedì 30 maggio riceveranno i codici per l’acquisto del biglietto sul sito dell’Uefa. La mail infine ricorda che “per accedere in Turchia è necessario avere con sé un documento di identità con almeno 5 mesi di validità residua dalla data del rientro in Italia“.