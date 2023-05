Siviglia, Mendilibar: “Roma avversario difficile, giocheremo fino alla morte”

José Luis Mendilibar è intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta per 2-1 contro il Real Madrid nel match valido per la 37^ giornata di Liga 2022/2023. Il tecnico del Siviglia ha analizzato la gara, parlando però anche dell’imminente finale di Europa League contro la Roma: “Questo risultato non ci aiuta dal punto di vista psicologico in vista di mercoledì. Abbiamo giocato bene per 70 minuti, ma abbiamo subito due gol. Espulsioni? Dobbiamo smetterla di comportarci in questo modo in campo e in panchina. Quattro rossi in 11 partite non vanno bene. A prescindere se l’arbitro abbia torto o ragione, dobbiamo mantenere la calma“. Mendilibar ha poi aggiunto: “La squadra sta bene e abbiamo tre giorni per recuperare. Solo lunedì capiremo come avranno recuperato i giocatori che sono scesi in campo oggi“.

“Ho saputo che anche la Roma ha perso, ma ciò che conta è la reazione. Personalmente sono arrabbiato, ma cambierò subito mentalità. Bisogna pensare alla finale e a come fare per vincerla – ha proseguito l’allenatore degli andalusi, che poi ha mandato un messaggio ai tifosi in vista di Budapest – Siamo pronti a giocare fino alla morte. Affrontiamo un avversario difficile che sa come giocare queste partite, ma noi daremo il 100%, come sempre fatto. Sarà un confronto speciale“. A riportare le dichiarazioni è As.com