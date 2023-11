Italia-Macedonia del Nord, i diffidati azzurri in vista dell’Ucraina

I diffidati di Italia-Macedonia del Nord, match valevole per la quinta e penultima giornata delle qualificazioni agli Europei 2024. Gli azzurri guidati da Luciano Spalletti, dopo la sconfitta subita contro l’Inghilterra, hanno assolutamente bisogno di vincere per andarsi a giocare tutto nel prossimo incontro con l’Ucraina, in lizza per il secondo posto nel girone. Nella lista dei diffidati in vista della prossima decisiva partita contro l’Ucraina figura un solo diffidato, ossia Giorgio Scalvini, che però non è tra gli attuali convocati del commissario tecnico Luciano Spalletti a causa di un infortunio.