Italia-Macedonia del Nord, El Shaarawy: “Reazione importante, ma la vittoria non ci fa stare tranquilli”

“Oggi è stato importante reagire ai due gol che abbiamo preso. Con un gioco propositivo ci sta subire qualcosa in più, ma abbiamo subito reagito in maniera buona segnando due reti. Mi è piaciuto anche lo spirito del primo tempo, il dominio della gara è una delle nostre caratteristiche“. Lo ha detto Stephan El Shaarawy dopo la vittoria dell’Italia sulla Macedonia del Nord per 5-2 nel match valevole per le qualificazioni agli Europei del 2024.

“L’esterno sinistro è la posizione dove ho giocato di più. Negli ultimi anni con Mourinho gioco più arretrato, anche se tendo ad andare avanti – ha detto a Rai Sport il romanista, autore del quinto gol -. Con questo modulo sono più vicino alla porta e ho più possibilità di segnare. È una grande soddisfazione“.

Il 31enne promuove l’unità dello spogliatoio: “Questo è un gruppo di bravissimi ragazzi, non c’è nessuna testa matta. Tutti seguono il mister e c’è tanta qualità sia tra chi gioca che tra chi non gioca. Tutti hanno la mentalità giusta per fare la differenza“. Lunedì c’è il match decisivo contro l’Ucraina: “Questa vittoria non ci fa stare tranquilli. Siamo forti, ma dobbiamo affrontare ogni partita con lo spirito giusto. Se molli un attimo, prendi due gol, come abbiamo visto stasera. Serve la giusta determinazione, c’è tutto in gioco e le cose possono cambiare da un momento all’altro“, ha concluso El Shaarawy.