Italia-Inghilterra, match improvvisato tra tifosi nelle strade di Napoli

Nella giornata di mercoledì era prevista una partita tra i tifosi di Italia e Inghilterra a Napoli, in attesa del match del Maradona, ma era stata cancellata per motivi di ordine pubblico, dopo alcune minacce di aggressione ricevute in privato dall’organizzatore dell’evento. Il tutto però non ha fermato i supperters inglesi che, arrivati nella città partenopea, hanno improvvisato un match a piazza Municipio, a pochi passi dal porto, con alcuni ragazzi napoletani.