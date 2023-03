Coppa Italia femminile, finale Juventus-Roma si giocherà all’Arechi di Salerno

La finale della Coppa Italia femminile 2022/2023 tra Juventus e Roma si giocherà domenica 4 giugno alle ore 16:30 allo stadio Arechi di Salerno. Le due formazioni, che si sono distinte negli ultimi anni tra le migliori espressioni del movimento calcistico femminile italiano, si sfideranno per la seconda volta di fila nell’atto conclusivo della coppa nazionale. L’anno scorso vinsero proprio le bianconere, mentre le giallorosse si aggiudicarono la Coppa l’anno precedente, oltre ad aver vinto l’ultima Supercoppa italiana. La partita, che verrà ricollocata nel caso in cui la Roma dovesse raggiungere la finale di Women’s Champions League, verrà trasmessa in chiaro su La7 oppure su Timvision.