Italia-Inghilterra, Gnonto: “Partita difficile ma abbiamo giocato un ottimo secondo tempo”

“È stata una partita difficile contro una delle migliori nazionali al mondo. Nel secondo tempo abbiamo dimostrato di essere all’altezza. Con un po’ di fortuna poteva finire diversamente. Domenica se giocheremo come fatto oggi nella ripresa non avremo problemi”. Lo ha detto Wilfried Gnonto dopo la sconfitta dell’Italia contro l’Inghilterra per 2-1 nel match di qualificazioni europee. Nessun rimpianto sul suo sì al Leeds nella scorsa stagione: “Ho fatto questo tipo di scelta e sono contento. Penso di aver dimostrato di essere un buon giocatore, spero di fare ancora meglio”, conclude ai canali Rai.