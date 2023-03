Tabellino Ladegbuwa-Imolese 1-3, marcatori e gol Viareggio Cup 2023

Il tabellino di Ladegbuwa-Imolese 1-3, match valevole per la seconda giornata della fase a gironi della Viareggio Cup 2023. La squadra emiliana riapre ogni discorso inerente alla qualificazione agli ottavi di finale, imponendosi in rimonta dopo aver chiuso il primo tempo in svantaggio di un gol.

IL TABELLINO

LADEGBUWA: Gift, Cornelius (32’ st. Victor), Lawal, Johnson, Godwin (32’ st. Tijani), Biliaminu (32’ st. Agor), Kamara M., Mutiu, Kamara A., Damilola (22’ st. Akande), Gbolahan (13’ st. Garuba). A disp.: Trawally, Haruna, Victor, Adesanya, Sunday, Azeez, Kazeem. All.: Dias Cardoso.

IMOLESE: Lopez Salgado, Daffe (1’ st. Gospodinov), Antognoni (51’ st. Manes), Capozzi (1’ st. Likendja), Spatari, Muratori, Liverani (1’ st. Fini, 45’ st. Rontini), Ballanti (42’ st. Cricca), Vlahovic, Cesari, Cavazza. A disp.: De Falco, Gaudiano, Pecchia, Checchi, Manzari, Zannoni, Bugani, Yagubzade. All.: Mezzetti.

Arbitro: Giovannini di Prato.

Reti: 35′ pt. Godwin (L); 5′ st. Cesari (I), 21′ Antognoni rig. (I), 34′ Spatari (I).

Note: ammoniti Biliaminu (L), Cesari (I), Mutiu (L), Likendja (I), Agor (L).