Italia-Inghilterra, Donnarumma: “Abbiamo regalato il primo tempo, andiamo a Malta per vincere”

“Non va bene regalare la prima parte di partita ad una squadra con le qualità dell’Inghilterra, ma dobbiamo ricominciare dalla prestazione fatta nel secondo tempo”. Lo ha dichiarato Gianluigi Donnarumma ai microfoni Rai dopo la sconfitta dell’Italia per 2-1 contro l’Inghilterra nella sfida valevole per le qualificazioni agli Europei del 2024. Ora la testa è al prossimo appuntamento: “Siamo una squadra che ha voglia di fare risultato e sorprendere. Andiamo a Malta per vincere”, ha concluso l’estremo difensore.