Italia, Bonucci e Barella non partiranno per Malta: entrambi tornano ai club di appartenenza

Non partiranno per Malta insieme alla Nazionale, Nicolò Barella e Leonardo Bonucci torneranno al loro club di appartenenza e non saranno disponibili nel secondo match delle qualificazione all’Europeo 2024. A comunicarlo la Federcalcio italiana tramite una nota ufficiale. Bonucci non era al massimo della forma già per il match del Maradona, mentre l’interista ha riscontrato problemi fisici durante la sfida con l’Inghilterra che lo portano a saltare il secondo match in programma.