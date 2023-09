Italia femminile, le convocate di Andrea Soncin in vista di Svizzera e Svezia

Il nuovo commissario tecnico della Nazionale di calcio femminile, Andrea Soncin, dopo essere stato presentato alla stampa ha diramato la lista delle 29 calciatrici convocate in vista delle gare di UEFA Women’s Nations League contro Svizzera e Svezia, in programma venerdì 22 settembre a San Gallo e martedì 26 settembre a Castel di Sangro. Tra le principali novità ci sono Roberta Aprile, Katja Schroffenegger, Valentina Bergamaschi, Sara Gama, Alice Tortelli, Aurora Galli, Agnese Bonfantini e Martina Piemonte; presenti anche Maria Luisa Filangeri e Beatrice Merlo, che avevano svolto la preparazione in Nuova Zelanda insieme al resto della squadra.

L’Italia farà il suo esordio nella nuova competizione UEFA in casa della Svizzera, l’avversaria contro la quale ha ottenuto più vittorie nella storia, anche se negli ultimi 13 anni il parziale è di 4 vittorie a 3 per le elvetiche. A San Gallo sarà la prima volta per le Azzurre. Confronti diretti molto meno positivi con le svedesi, dopo il Mondiale al comando del ranking FIFA. Finora solo 4 vittorie in 24 precedenti, molto amara l’ultima volta poche settimane fa a Wellington, il 29 luglio, quando il 5-0 fu il preludio all’uscita di scena dal torneo iridato. Il raduno della Nazionale è previsto domenica 17 settembre a Coverciano, dove resterà ad allenarsi fino a mercoledì 20 per poi partire nel pomeriggio alla volta di Zurigo. Questo l’elenco delle convocate:

Portieri – Roberta Aprile (Juventus), Rachele Baldi (Fiorentina), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina);

Difensori – Elisa Bartoli (Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lucia Di Guglielmo (Roma), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Sara Gama (Juventus), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Beatrice Merlo (Inter), Benedetta Orsi (Sassuolo), Alice Tortelli (Fiorentina);

Centrocampiste – Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Milan), Giulia Dragoni (Barcellona), Aurora Galli (Everton), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma);

Attaccanti – Chiara Beccari (Sassuolo), Barbara Bonansea (Juventus), Agnese Bonfantini (Inter), Sofia Cantore (Juventus), Valentina Giacinti (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Benedetta Glionna (Roma), Martina Piemonte (Everton), Annamaria Serturini (Roma).