Italia-Ecuador 2-0, Bellanova: “Contento dell’esordio”. Vicario: “Raggiungo un obiettivo”

“Raggiungo un traguardo che mi ero prefissato, sono contento di farlo con questo gruppo. È stata una bella giornata. Ci sono fasi diverse nella partita, bisogna star dentro anche alle sofferenze. Stiamo stati bravi a capire quando compattarci, ci sta subire un po’ gli avversari. Bisogna sapere come comportarsi in ogni occasione. Il mio obiettivo è cercare di migliorarsi giorno dopo giorno. Pretendo sempre il massimo da me stesso”. Così il portiere dell’Italia e del Tottenham, Guglielmo Vicario, ai microfoni di Rai Sport, al termine del match vinto dagli azzurri per 2-0 contro l’Ecuador.

Esordio anche per Raoul Bellanova, che a sua volta è stato intervistato dopo il fischio finale: “Sono contento per l’esordio e per la prestazione, anche per la vittoria – spiega – Abbiamo fatto una grandissima prestazione, è una vittoria meritata. Quando vesti la maglia della Nazionale rappresenti un Paese intero, non esistono amichevoli. Scendiamo sempre in campo per vincere. Gli italiani presenti qui ci hanno dato grande supporto, siamo scesi in campo per loro. Sogno gli Europei, cercherò sempre di dare il massimo con il Torino per guadagnarmi il posto”. L’esterno ha anche risposto alle domande sul problema fisico accusato prima di uscire: “Infortunio? Ho sentito un leggero fastidio al pube, niente di che. Non volevamo rischiare”.