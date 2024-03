Highlights Sinner-Griekspoor, Masters 1000 Miami 2024 terzo turno (VIDEO)

Il video con gli highlights del match tra Jannik Sinner e Tallon Griekspoor, valevole per il terzo turno del Masters 1000 di Miami 2024. Partita difficile e sgorbutica per il numero tre del Mondo che cede il primo set con il punteggio di 7-5, vede le streghe nel secondo parziale ma alla fine riesce a farla girare nel dodicesimo gioco del secondo set: con il break che indirizza l’incontro. Al terzo set infatti non c’è storia e l’azzurro domina in lungo e in largo chiudendo i conti per 6-1 e strappando il pass per gli ottavi di finale.

MASTERS 1000 MIAMI 2024: TABELLONE AGGIORNATO

MONTEPREMI E PRIZE MONEY