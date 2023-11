Infantino: “Complimenti alla FIGC per aver riconosciuto la memoria di Mihajlovic”

I complimenti per la FIGC per aver riconosciuto la memoria di Sinisa Mihajlovic arrivano direttamente dalla FIFA. In persona, il presidente, Gianni Infantino si è congratulato con l’operazione messa in atto da Gravina che ha voluto l’inserimento dell’ex tecnico del Bologna nella Hall Of Fame del calcio italiano.

Sui social, il presidente Infantino ha voluto commentare ed esaltare l’operato della FIGC: “Si aggiungono nuove stelle alla Hall of Fame del calcio italiano. Felice di vedere premiati tanti amici e ci tengo a fare i complimenti alla Figc, soprattutto per lo speciale riconoscimento alla memoria per Sinisa Mihajlovic“.