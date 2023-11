Italia a Euro2024, Gravina: “Promessa mantenuta, Spalletti ha ricreato l’incantesimo”

“Non ci siamo tolti un peso. Avevamo preso un impegno con tutti gli italiani, avevamo promesso che avremmo rimarginato una serie di ferite sportive e tecniche che abbiamo subito nel tempo e ad agosto. Una promessa che abbiamo mantenuto“. Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina dopo il pareggio degli azzurri contro l’Ucraina che ha regalato all’Italia la qualificazione agli Europei 2024. Ai microfoni di Rai Sport il numero 1 della Federcalcio elogia Spalletti: “È cambiato lo spirito dei ragazzi, abbiamo recuperato entusiasmo e fiducia. C’era la voglia di tornare ad essere una squadra speciale, si era rotto un incantesimo che con Spalletti abbiamo recuperato. Onore a Luciano e alla sua capacità. Ha voluto con gioia e serenità ridare una fisionomia che questa sera la squadra ha dimostrato sul piano tecnico e caratteriale“. Poi aggiunge: “Ho sempre sperato in un cambiamento, ma non per il tecnico, c’era stato un momento di crisi e tensioni. Queste hanno generato delle ferite che abbiamo saputo far rimarginare in tempi rapidi“, ha detto ancora Gravina, che promuove gli azzurri: “Abbiamo visto una nazionale che ha governato il gioco, al di là della sofferenza degli ultimi minuti“.