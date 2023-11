Italia a Euro2024, Frattesi: “Vogliamo rifare qualcosa di fantastico”

“Loro l’hanno messa sul fisico e sulle palle alte. Abbiamo un po’ sofferto, ma la partita è stata buona. La mia occasione? Ho pensato al colpo sotto, ma riguardando la partita col Benfica mi ero accorto che il portiere usciva sempre in spaccata, quindi ho provato a metterla sotto“. Lo ha detto il centrocampista azzurro Davide Frattesi dopo il pareggio con l’Ucraina che ha regalato all’Italia la qualificazione agli Europei del 2024. E sulle avversarie in Germania: “Prendere squadre più alla portata, soprattutto all’inizio del percorso, è fondamentale. Ma siamo i campioni in carica, andremo con le nostre buone intenzioni per ripetere quello che è stato un qualcosa di fantastico“, conclude a Rai Sport.