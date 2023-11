Qualificazioni Euro 2024: la Slovenia e Repubblica Ceca battono Kazakistan e Moldavia e staccano il pass

Nella giornata di lunedì che ha portato l’Italia ad essere qualificata alla fase finale di Euro 2024 in Germania. sono arrivati gli altri verdetti che hanno qualificato altre due squadre. Due gli spareggi di serata, ossia quello fra Slovenia e Kazakistan e quello fra Repubblica Ceca e Moldavia.

La Slovenia ha staccato il pass e ha infranto il sogno della prima partecipazione alla fase finale della competizione il Kazakistan che si è battuto con le unghie e con i denti per centrare un piazzamento storico. Alla fine i gol di Sesko e Verbic sono valsi la qualificazione da parte della Slovenia; a nulla è valso il gol, del momentaneo pareggio, firmato da Orazov.

Nell’altro spareggio di serata, l’ultima partita del girone è valso il pass per la Repubblica Ceca che parteciperà ad Euro 2024. A farne le spese è la Moldavia che nello spareggio difatti contro la selezione ceca ha dovuto abbassare le armi dopo il rotondo 3-0 firmato da Soucek, Chory e Deudera. Negli altri risultati di serata, pari a sorpresa dell’Inghilterra nel match contro la Macedonia del Nord. All’iniziale vantaggio di Bardhi ha risposto l’autogol di Atanasov. Perde la Danimarca, in casa dell’Irlanda del Nord, con le reti di Price e di Charles. Vince la Finladia contro San Marino grazie alla doppietta di Souri. Al 97esimo il terzo gol della competizione di San Marino con il rigore di Berardi. 0-0 per Albania (già qualificata) e Isole Faroe.