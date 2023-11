Ucraina-Italia, Spalletti: “Nulla era scontato. Ora viene il bello”

L’Italia ha staccato il pass per Euro 2024 in una serata non facilissima contro l’Ucraina in quel di Leverkusen in Germania. Dopo aver avuto il controllo della partita nel primo tempo, la Nazionale di Spalletti si è abbassata e ha dovuto sudare su ogni pallone. Alla fine è uscita vittoriosa e con il pass in tasca. Queste le parole di Spalletti a fine partita.

Spalletti alla Rai: “Non era né facile né scontato. Oggi abbiamo fatto una buona partita. L’Ucraina ci ha dato filo da torcere. Al fischio finale sono andato dento a salutare tutti i miei collaboratori e l’entourage, era il momento dove ci siamo detti anche bravi. Adesso viene il bello. L’abbraccio finale con Di Lorenzo? Abbiamo vissuto momenti indimenticabili, per me lui rappresenta la città di Napoli e magari da fuori non si capisce l’amore, la passione infinita di quella stagione. Ma non c’è solo questo: i dieci che avevano vinto l’Europeo volevano dimostrare di non averlo vinto per caso, i nuovi volevano annusare la possibilità di riportare quel titolo al popolo italiano e far sentire tutta la nazione campione. C’era tutto per disputare una buona partita come abbiamo fatto nel primo tempo dove strameritavamo di andare in vantaggio. Buongiorno ha dimostrato di essere un grandissimo difensore“.