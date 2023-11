Italia a Euro 2024, ma rischia la quarta fascia nel sorteggio: combinazioni per azzurri in terza fascia

L’Italia si è qualificata per gli Europei 2024, non senza sofferenza e pathos nel finale a Leverkusen contro l’Ucraina, ma il pareggio per 0-0 apre inquietanti dinamiche in ottica sorteggio. Gli azzurri, infatti, sono a un passo dal finire in quarta fascia, dunque con la possibilità concreta di pescare una, più probabilmente due o persino tre squadre considerate come big del calcio europeo. In prima fascia, infatti, troviamo Germania, Portogallo, Francia, Spagna, Belgio, Inghilterra, dunque pescheremo senz’altro una di queste in seconda fascia Danimarca, Ungheria, Austria e altre tre squadre in attesa delle partite di domani, potrebbero aggiungersi Turchia, Albania, una tra Romania e Svizzera. In terza fascia sono certe di esserci Scozia, Slovacchia, Olanda. Soltanto la Serbia si trova al di sotto dell’Italia insieme alle tre qualificate tramite gli spareggi, ci sono altri due posti in fascia quattro e l’Italia deve sperare di non essere una di queste. Come? Ecco di seguito le combinazioni.

L’Italia ha due possibilità per evitare di ritrovarsi in quarta fascia e dipenderà dalle ultime sfide delle qualificazioni agli Europei in programma domani sera. La speranza è che la Croazia perda con l’Armenia, in modo tale che possa essere una seconda a 13 punti oppure scavalcata dal Galles a 14 punti ma con una differenza reti incolmabile – a rigor di logica – nei confronti degli azzurri. Nel mentre, metteremo dietro un’altra squadra, vale a dire una tra Romania e Svizzera, quella che tra le due si piazzerà al secondo posto al termine dello scontro diretto, perché con la decurtazione dei punti con Andorra (-6 per entrambe) sarebbero al massimo a quota 13 o 12 rispettivamente). In qualsiasi altro caso, Italia in quarta fascia.

IL REGOLAMENTO DELLE FASCE – Le teste di serie, infatti, sono la Germania paese ospitante e le cinque migliori prime classificate delle qualificazioni. Le altre prime classificate sono in seconda fascia insieme alla migliore seconda classificata dal punto di vista dei punti fatti (in caso di parità si tiene conto dei seguenti criteri: differenza reti; gol fatti; gol fatti in trasferta; numero di vittorie; numero di vittorie in trasferta; miglior condotta fair play; posizione nella classifica generale della Nations League 2022-23). Dunque le squadre rimanenti andranno in terza e quarta fascia (dove troviamo anche le tre vincitrici degli spareggi di marzo).