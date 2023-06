Islanda-Portogallo stasera in tv: orario, canale e diretta streaming qualificazioni Europei 2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Islanda e Portogallo, valevole per le qualificazioni agli Europei 2024. Tre partite, 13 gol fatti e 0 subiti: questo l’incredibile rullino di marcia dei lusitani, determinati a proseguire il loro cammino e consolidare la vetta del girone. Ronaldo e compagni sono attesi da una trasferta fredda dato che andranno a Reykjavik, in Islanda, dove li attende una squadra in grande difficoltà che dopo la doppia qualificazione a Mondiali ed Europei non si è più ritrovata. Va da sé che i ragazzi di Martinez siano nettamente favoriti. La sfida è in programma oggi, martedì 20 giugno alle 20:45. Diretta su Sky Sport Summer (canale 201) e in streaming su NOW e Sky Go. Diretta anche in chiaro su Cielo, canale 26 del digitale terrestre.