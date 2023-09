Inter, l’anemia di Sanchez non preoccupa: concordati un trattamento e una dieta specifica

Alexis Sanchez è stato costretto a saltare la sfida tra il suo Cile e l’Uruguay a causa di una sospetta anemia, tuttavia l’Inter non appare preoccupata. A rivelarlo è la Gazzetta dello Sport, secondo cui i nerazzurri erano già al corrente della situazione di Sanchez, tanto che nei giorni scorsi era già stata concordata una dieta specifica per consentire al giocatore di tornare presto a disposizione.

A dir la verità, l’Inter sperava che il Niño Maravilla restasse a Milano per sottoporsi a una serie di accertamenti, ma il giocatore non ha saputo resistere al fascino della Nazionale ed è partito comunque per il Sudamerica. Sanchez si sta dunque sottoponendo a uno specifico trattamento dettato dallo staff medico dell’Inter per risolvere il problema (basso livello di globuli rossi e mancanza di ferro riscontrati nel sangue). Non è chiaro però se sarà a disposizione già per la partita contro la Colombia né se verrà rischiato o meno.